Telefon dolandırıcıları 10 milyon lirasını çaldı

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın 70 milyon TL dolandırılmasıyla yeniden gündeme gelen telefon dolandırıcılarının son kurbanı Mısırlı bir aile oldu. Mısır asıllı Türk vatandaşı ve insan hakları hukukçusu Hüseyin Ammaroğlu’nun eşi Amira Ghonim, yaklaşık 10 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptırdı. 24 Nisan’da gerçekleşen olayda kendilerini “İstihbarat Görevlisi” ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli olarak tanıtan kişiler, Hüseyin Ammaroğlu’nun ellerinde olduğunu ve hakkında soruşturma yürütüldüğünü söyleyerek kadını korkuttu.

Telefonu kapattırmayan şebeke, mağduru uzun süre hatta tutarak evdeki para ve ziynet eşyaları hakkında bilgi aldı. Aynı anda farklı bir ekip de Ammaroğlu’nu arayıp dosya bilgileri adı altında hattı meşgul etti. Böylece çiftin iletişimi engellendi ve mağdur adım adım yönlendirildi. Kadının sürekli farklı noktalara gönderildiği ve son olarak Emir Sultan Sokak'ta yanına gelen kişiye para ve ziynet eşyalarını elden teslim ettiği öğrenildi. Soruşturmada banka hareketleri ve kamera kayıtları üzerinden tespit edilen 4 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Üzerinden 2 ay geçtiğini belirten Hüseyin Ammaroğlu, “O para ev alacak bir arkadaşımındı. Birkaç gün önce döviz bozdurup parayı bize emanet etti. Şüphelilerin tekrar sorgulanıp teşhislerin hızlandırılmasını istiyoruz” dedi. Ammaroğlu, Kocamaz'ı dolandıranların yakalandığı gibi kendisini dolandıranların da bulunacağını ümit ettiğini söyledi.