Akçakoca'da İHA sahile vurdu: İnceleme başlatıldı
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kıyıya vuran insansız hava aracı (İHA), sahilde kısa süreli paniğe neden oldu. Ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi alırken, kıyıya vuran İHA'nın menşei ve nereden geldiğinin tespiti için inceleme başlatıldı.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kıyıya vuran insansız hava aracı (İHA), sahilde kısa süreli paniğe neden oldu.
Akçakoca ilçesi Çınar Sahili’nde deniz kenarında İHA benzeri bir cisim gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahilde bulunan vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak, çevrede önlem aldı. Kıyıya vuran cismin nereden geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İHA’nın niteliğinin ve menşeinin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.
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