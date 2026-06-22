Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Parolayı söyledi çantayı aldı

Parolayı söyledi çantayı aldı

Gökhan Özturan
Gökhan Özturan
04:0022/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Burhanettin Kocamaz
Burhanettin Kocamaz

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ın kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 70 milyon lira değerinde altın ve dövizi kaptırması herkesi şaşkına çevirmişti. Yeni detaylara göre Kocamaz, yatağın üstüne dizdiği döviz ve altının fotoğrafını çekip dolandırıcılara gönderdi sonra da “Bayrak” parolasıyla buluştuğu 18 yaşından küçük B.T.’ye teslim etti.

Kendisini “Mersin Terörle Mücadele Müdürü” olarak tanıtan dolandırıcılara 70 milyon TL değerinde altın ve döviz kaptıran İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ın, çanta dolusu altın ve parayı bir çocuğa teslim ettiği ortaya çıktı. 2 dolandırıcı yakalanıp tutuklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Kocamaz ifadesinde “14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler” dedi. Kocamaz’ın ifadesine göre, evde altın ve nakit olup olmadığını soran dolandırıcılar, “Var” cevabını alınca fotoğraf istedi. Kocamaz da yatağın üstüne dizdiği döviz, altın ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekip dolandırıcılara gönderdi. Örgüt üyeleri, uydurdukları senaryo gereği FETÖ’cülerde yakalanan altınlarla Kocamaz’ın evindeki altınların örtüşüp örtüşmediğini laboratuvarda inceleyeceklerini söyleyip, altın ve paraları kendilerine teslim etmesi için milletvekilini ikna etti. Kocamaz ifadesinin devamında şunları söyledi: “Aramızda bir parola olacağını, parolanın da ‘Bayrak’ olduğunu, parolayı söylediğinde bu ziynet eşyaları ve parayı elden teslim edeceğimi söylediler.” 16 Haziran’da çantayı teslim etmek üzere Başkent Üniversitesi güney kapısına gittiğini belirten Kocamaz, olayı şöyle anlattı: “Aracın yanındaki şapkalı, kısa saçlı, zayıf yapılı, orta boylu erkek şahıs sağ ön yolcu kapısına yanaştı. Cam açıktı. Parolayı sordum, ‘Bayrak’ dedi. Çantayı camdan uzanarak aldı ve arabayla uzaklaştı.”




#Burhanettin Kocamaz
#dolandırıcılık
#Mersin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GTA 6 için yeni fiyat sızıntısı: Üç farklı sürümü listelendi