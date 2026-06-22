Parolayı söyledi çantayı aldı

Kendisini “Mersin Terörle Mücadele Müdürü” olarak tanıtan dolandırıcılara 70 milyon TL değerinde altın ve döviz kaptıran İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ın, çanta dolusu altın ve parayı bir çocuğa teslim ettiği ortaya çıktı. 2 dolandırıcı yakalanıp tutuklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Kocamaz ifadesinde “14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler” dedi. Kocamaz’ın ifadesine göre, evde altın ve nakit olup olmadığını soran dolandırıcılar, “Var” cevabını alınca fotoğraf istedi. Kocamaz da yatağın üstüne dizdiği döviz, altın ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekip dolandırıcılara gönderdi. Örgüt üyeleri, uydurdukları senaryo gereği FETÖ’cülerde yakalanan altınlarla Kocamaz’ın evindeki altınların örtüşüp örtüşmediğini laboratuvarda inceleyeceklerini söyleyip, altın ve paraları kendilerine teslim etmesi için milletvekilini ikna etti. Kocamaz ifadesinin devamında şunları söyledi: “Aramızda bir parola olacağını, parolanın da ‘Bayrak’ olduğunu, parolayı söylediğinde bu ziynet eşyaları ve parayı elden teslim edeceğimi söylediler.” 16 Haziran’da çantayı teslim etmek üzere Başkent Üniversitesi güney kapısına gittiğini belirten Kocamaz, olayı şöyle anlattı: “Aracın yanındaki şapkalı, kısa saçlı, zayıf yapılı, orta boylu erkek şahıs sağ ön yolcu kapısına yanaştı. Cam açıktı. Parolayı sordum, ‘Bayrak’ dedi. Çantayı camdan uzanarak aldı ve arabayla uzaklaştı.”