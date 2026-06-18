Kütahya'da IBAN kabusu: 2 yıldır iş bulamıyor

Kredi vaadiyle dolandırıldığını ve kişisel bilgilerinin kötüye kullanıldığını öne süren Uğur Çınaroğlu (22), 2024 yılından bu yana farklı illerde açılan dosyalarla uğraştığını belirtti. Yaşanan sürecin ardından hakkında çok sayıda dava açıldığını ifade eden genç, bazı dosyalarda

"kovuşturmaya yer olmadığı"

kararı verilirken bazı dosyalarda yargılamaların devam ettiğini söyledi. Devam eden dosyaların iş hayatını olumsuz etkilediğini dile getiren Çınaroğlu, iş başvurularında sorun yaşadığını belirterek,

"Aynı dosyalardan sicilim olduğu için iş görüşmelerine gittiğimde işe alınmıyorum. Hem mağdurum hem de zararları ödemek istiyorum ama iş bulamıyorum"