Motosikletli tetikçilere darbe

İçişleri Bakanlığı’nın Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında hazırladığı güvenlik verileri, yeni nesil organize suçlarla mücadelede dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Özellikle kamuoyunda korku oluşturan motosikletli silahlı saldırılarda önemli bir düşüş yaşandı. Rapora göre, 2025’in ilk 5 ayında 131 olan motosikletle intikal edilerek gerçekleştirilen silahlı saldırı sayısı, 2026’nın aynı döneminde 27’ye gerileyerek yüzde 79 azaldı. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14’ten 6’ya, yaralananların sayısı ise 68’den 9’a düştü. Aynı eylemlerde çocukların kullanılma sayısı da 36’dan 6’ya geriledi.

İŞLENEN SUÇLAR GERİLEDİ

Raporda kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde toplam olay sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 263 bin 567’den 253 bin 709’a düştüğü belirtildi. Aydınlatma oranının ise yüzde 99,2’ye yükseldiği kaydedildi. Raporda kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisindeki toplam olay sayısının yüzde 3,7 azalarak 263 bin 567'den 253 bin 709'a düştüğü, aydınlatma oranının ise yüzde 99,2'ye yükseldiği belirtildi. Kasten öldürme olayları 719'dan 600'e düşerek yüzde 16,6 azaldı.

YARALAMADA DÜŞÜŞ

Çocuğun cinsel istismarı suçlarında yüzde 14,9, cinsel tacizde yüzde 13,9, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında yüzde 9,9 ve cinsel saldırı olaylarında yüzde 9,3 düşüş kaydedildi. Kasten yaralama olayları yüzde 6,1 gerilerken, tehdit suçlarında da düşüş yaşandı. Buna karşın hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarında sınırlı artış görüldü. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde toplam olay sayısı yüzde 12,2 azaldı. Kapkaç olayları yüzde 54,4, oto hırsızlığı yüzde 38,3, yankesicilik yüzde 35,8, otodan hırsızlık yüzde 31,3 ve motosiklet hırsızlığı yüzde 30,5 geriledi. Evden hırsızlık olaylarında yüzde 16,5, gasp olaylarında yüzde 15,9, dolandırıcılıkta ise yüzde 8,6 düşüş yaşandı.







