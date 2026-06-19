Başkentte gündem çocuklar: Risk haritası çıkarıldı çözüm önerileri ele alındı

Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği (EYAD) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Muhtemel Risk Altındaki Çocukların Algoritması Projesi’nin sonuçları Ankara’da düzenlenen programla paylaşıldı. Programda, çocukların karşı karşıya kaldığı sosyal, kültürel, dijital ve çevresel risklerin erken dönemde belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile elde edilen veriler kamuoyuna sunuldu.









ÇOCUKLARIN UMUDUNU KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal sorunların çözümünde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Çocukların korunmasının yalnızca belirli kurumların görevi olmadığını ifade eden Turan, ailelerden okullara, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin bu konuda sorumluluk taşıdığını belirtti. Turan, “Bir çocuğun gözlerindeki ışığı söndürmek, insanlığın geleceğini çalmaktır” sözleriyle çocukların umutlarının ve potansiyellerinin korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların Türkiye’nin geleceğine yapılan en önemli yatırımlar arasında yer aldığını söyledi.

ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR

EYAD Yönetim Kurulu Başkanı Halil Etyemez, çocukların korunmasının yalnızca bir sosyal politika konusu olmadığını, aynı zamanda bir gelecek ve medeniyet meselesi olduğunu söyledi. Toplumların geleceğinin çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda yetişmesine bağlı olduğunu belirten Etyemez, riskler ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine riskleri önceden görebilen ve gerekli tedbirleri zamanında alabilen bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Projenin temel amacının çocukların karşı karşıya kalabileceği risk alanlarını bilimsel yöntemlerle analiz etmek olduğunu belirten Etyemez, aile yapısı, eğitim süreçleri, sosyal çevre, dijital ortamlar ve yaşam koşullarına ilişkin verilerin akademik çalışmalarla değerlendirildiğini kaydetti. Etyemez, elde edilen bulguların koruyucu ve önleyici sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, eğitimden kopma, suça sürüklenme, bağımlılık riski, dijital tehditler ve sosyal çevre kaynaklı sorunlara karşı erken uyarı mekanizmalarının önem taşıdığını dile getirdi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI PAYLAŞILDI

Program kapsamında proje süresince yürütülen akademik çalışmalar, saha araştırmaları ve uygulama faaliyetlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Ceza infaz kurumlarında ve eğitim kurumlarında yapılan araştırmaların sonuçları paylaşılırken, çocukların sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen eğitim, kültür, spor ve teknoloji odaklı faaliyetlerin çıktıları da katılımcılara aktarıldı.

Projeden elde edilen verilerin, risk altındaki çocukların daha erken tespit edilmesine ve ilgili kurumların daha etkin politika üretmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Programda ayrıca çocukların korunmasına yönelik yeni iş birlikleri ve ortak çalışma alanları da değerlendirildi.

YENİ RİSK ALANLARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Kapanış değerlendirmesinde konuşan Halil Etyemez, günümüzde çocukların karşı karşıya olduğu tehditlerin çeşitlendiğine dikkat çekti. Şiddet, bağımlılıklar, dijital tuzaklar, yalnızlaşma, kimlik bunalımları ve değer aşınması gibi yeni risk alanlarının ortaya çıktığını belirten Etyemez, çocukları korumak için sorunlar ortaya çıktıktan sonra değil, bu sorunları doğuran şartları önceden tespit ederek harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Etyemez, projenin çocukların geleceğini korumaya yönelik bilimsel ve önleyici bir yaklaşımın ürünü olduğunu vurgulayarak, projeye destek veren İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

PROJE EKİBİNE TEŞEKKÜR TAKDİMİ

Program sonunda projeye katkı sağlayan akademisyenlere, uzmanlara, araştırmacılara ve proje ekibinde görev alan katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Çocukların daha güvenli, daha sağlıklı ve daha umut dolu bir geleceğe hazırlanmasına katkı sunmayı amaçlayan proje, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olarak değerlendirildi. EYAD tarafından yürütülen çalışmaların çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceği belirtildi.

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, EYAD Yönetim Kurulu Başkanı Halil Etyemez, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, eğitimciler, öğrenciler ve proje paydaşları katıldı.







