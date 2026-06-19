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Poligona ‘21 yaş’ şartı geliyor

Poligona ‘21 yaş’ şartı geliyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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AK Parti, bağımlılıkla mücadele ve suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlıyor.

Düzenleme, çocuklara alkol verilmesini doğrudan suç saymayı ve bazı cezalarda önemli değişiklikler yapmayı öngörüyor. Meclis’te ilgili komisyonun hazırladığı 23 maddelik taslak doğrultusunda yürütülen çalışmada, yeni bir yasa teklifinin ayrı bir düzenleme olarak yasama yılının başında gündeme getirilmesi planlanıyor. Düzenlemede öne çıkan başlıklar şöyle:

Çocuklara alkol temini doğrudan suç kabul edilecek.

* “Sağlık için tehlikeli madde temini” suçunun cezası artırılacak.

* Silah poligonlarına giriş için 21 yaş sınırı getirilecek.

* “Suça sürüklenen çocuk” ifadesi “adli süreçteki çocuk” olarak değiştirilecek.

* Ağır suçlarda çocuklara uygulanan yaş indirimi sınırlandırılacak; bazı durumlarda hâkim indirimi uygulamayabilecek.

* Kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda daha esnek ceza uygulamaları kaldırılabilecek.

* 15–18 yaş grubunda tekerrür hükümlerinin uygulanması gündemde.

*Hapis cezasının ertelenmesinde üst sınır 3 yıldan 2 yıla düşürülebilecek.

* 15 yaş üzeri çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale

getirilecek.

* Çocuğun suç işlemesine neden olan ebeveynlere hapis cezası verilmesi değerlendiriliyor.



#düzenleme
#poligon
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