Poligona ‘21 yaş’ şartı geliyor

Düzenleme, çocuklara alkol verilmesini doğrudan suç saymayı ve bazı cezalarda önemli değişiklikler yapmayı öngörüyor. Meclis’te ilgili komisyonun hazırladığı 23 maddelik taslak doğrultusunda yürütülen çalışmada, yeni bir yasa teklifinin ayrı bir düzenleme olarak yasama yılının başında gündeme getirilmesi planlanıyor. Düzenlemede öne çıkan başlıklar şöyle: