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Ölen 16 katili 17 yaşında: Ankara'da eski sevgili kıskançlığı cinayetle bitti

Ölen 16 katili 17 yaşında: Ankara'da eski sevgili kıskançlığı cinayetle bitti

09:4410/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
DHA
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Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.
Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.

Etimesgut ilçesinde eski kız arkadaşını başka bir gençle yan yana gören 17 yaşındaki şüpheli, kıskançlık krizine girerek dehşet saçtı. Sözlü olarak başlayan gerginliğin kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle gözü dönmüş saldırgan, 16 yaşındaki K.A.'yı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki kişi, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Sağlık ekipleri, ağır yaralı K.A.'ya sedye üzerinde kalp masajı yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.



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