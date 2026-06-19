İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile talimat: Meydanlarda dev ekranda milli maç yayını iptal

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 ilin valiliğine gönderdiği "sokak ve meydanlarda dev ekran kurulmasına izin verilmemesi" yönündeki talimatın ardından, yarın saat 06.00'da oynanacak Türkiye–Paraguay karşılaşmasının toplu izlenmesine yönelik programlar peş peşe iptal edilmeye başlandı.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde cumartesi sabah, pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.
Bakan Çiftçi tedbirleri duyurdu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını bildirdi.
Bakan Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye yönelik alınan tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.
Sınava 2 milyon 425 bin 560 kişinin katılacağını hatırlatan Çiftçi, huzur ve güven içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığın tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.
Hazır kuvvet ve takviye ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirileceğini bildiren Çiftçi, sınava geç kalma riski bulunan adaylara gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.
Bakan Çiftçi, organize kopya girişimleriyle sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti: