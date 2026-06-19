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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile talimat: Meydanlarda dev ekranda milli maç yayını iptal

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile talimat: Meydanlarda dev ekranda milli maç yayını iptal

13:2819/06/2026, Cuma
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81 ilde meydanlarda maç yayınına izin verilmeyecek
81 ilde meydanlarda maç yayınına izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 ilin valiliğine gönderdiği "sokak ve meydanlarda dev ekran kurulmasına izin verilmemesi" yönündeki talimatın ardından, yarın saat 06.00'da oynanacak Türkiye–Paraguay karşılaşmasının toplu izlenmesine yönelik programlar peş peşe iptal edilmeye başlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den 81 ilin valisine
“sokaklarda dev ekran kurulmasın”
talimatının ardından, yarın sabah 06.00'da meydanlarda yapılması planlanan Türkiye-Paraguay maç yayın programları peş peşe iptal ediliyor.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde cumartesi sabah, pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.

Bakan Çiftçi tedbirleri duyurdu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Bakan Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye yönelik alınan tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

Sınava 2 milyon 425 bin 560 kişinin katılacağını hatırlatan Çiftçi, huzur ve güven içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığın tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Çiftçi,
"Ülke genelinde 11 bin 883 okulda, 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle kontrol edilecek, sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."
ifadelerini kullandı.

Hazır kuvvet ve takviye ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirileceğini bildiren Çiftçi, sınava geç kalma riski bulunan adaylara gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.

Bakan Çiftçi, organize kopya girişimleriyle sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır. Ayrıca, T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğümüz, 20 Haziran Cumartesi günü saat 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz."
Sokaklara dev ekran kurulmayacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisine
“Sokaklarda dev ekran kurulmasın”
talimatının ardınan, hafta sonu meydanlarda yapılması planlanan dev ekranda milli maç programları peş peşe iptal ediliyor.




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