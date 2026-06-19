İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile talimat: Meydanlarda dev ekranda milli maç yayını iptal

"Ülke genelinde 11 bin 883 okulda, 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle kontrol edilecek, sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."