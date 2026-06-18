Bakan Çiftçi duyurdu: 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirildi

Bu sene operasyonlarımızın yine arttığını görüyoruz. 22 bin 25 operasyonun neticesinde 19 bin 904 tutuklu ve 9 bin 540 adli kontrolü kaydıyla serbest bırakılma olduğunu görüyoruz’’ dedi. Organize suç çetelerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi,

‘’Geçen sene organize suç örgütlerine yönelik olarak, 337 organize suç çetesine 836 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu sene 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirilmiş durumdayız’’