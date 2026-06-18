Bakan Çiftçi duyurdu: 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirildi

382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suç örgütleri ve uyuşturucu verilerine ilişkin 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemi ile 2026 yılını aynı dönemini karşılaştıran Bakan Mustafa Çiftçi, ‘’Geçen sene uyuşturucuyla, narkotik suçlarla mücadele kapsamında toplam 21 bin 681 operasyon gerçekleşmiş 18 bin 884 kişi tutuklanmış, 10 bin 484 kişi de adli kontrolü kaydıyla serbest bırakılmış.
Bu sene operasyonlarımızın yine arttığını görüyoruz. 22 bin 25 operasyonun neticesinde 19 bin 904 tutuklu ve 9 bin 540 adli kontrolü kaydıyla serbest bırakılma olduğunu görüyoruz’’ dedi. Organize suç çetelerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi,
‘’Geçen sene organize suç örgütlerine yönelik olarak, 337 organize suç çetesine 836 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu sene 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirilmiş durumdayız’’
açıklamasında bulundu.
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