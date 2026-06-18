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Bakan Çiftçi YKS tedbirlerini açıkladı: 44 bin 886 personel görev başında olacak

Bakan Çiftçi YKS tedbirlerini açıkladı: 44 bin 886 personel görev başında olacak

13:4318/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
DHA
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İki gün boyunca nüfus müdürlükleri açık tutulacak.
İki gün boyunca nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde 2 milyon 425 bin 560 adayın güvenli ve huzurlu bir ortamda sınava girebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını, ülke genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde 2 milyon 425 bin 560 adayın huzur ve güven içinde sınava girebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığı, ülke genelinde binlerce personelin görev yapacağı bildirildi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"20-21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak 2 milyon 425 bin 560 evladımızın huzur, güven ve sükûnet içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığımızın tüm birimleriyle hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Ülke genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle (ring halinde) kontrol edilecek; sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilecek; sınava geç kalma riski bulunan adaylarımıza gerekli destek sağlanacaktır. Organize kopya girişimleri ile sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirler en üst seviyede uygulanacak; sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır.

"Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak"

Ayrıca T.C. kimlik kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 Nüfus Müdürlüğümüz, 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir"
ifadelerini kullandı.


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