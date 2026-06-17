YKS öncesi bunlara dikkat edin: Son virajda rehber olacak öneriler

Zaman yönetimi ve "sorularla didişmeme" uyarısı

Zamanı verimli kullanmanın sınavın en önemli unsurlarından biri olduğu hatırlatılırken, adayların zorlandıkları sorularda takılıp kalmamaları ve sorularla "didişmemeleri" gerektiği belirtiliyor. Deneme sınavlarının gerçek sınav atmosferinde ve süre tutularak çözülmesinin, gerçek sınav için en iyi antrenman olacağı ifade ediliyor.