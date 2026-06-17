Psikiyatri uzmanından YKS öncesi kritik uyarı: Son günlerde akademik sıçrama beklemeyin

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan YKS için geri sayım sürerken, uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Elazığ Medilines Hospital Psikiyatri Uzmanı Dr. Fatma Kiras, sınav maratonunun bu son kulvarında doğru stratejinin ders çalışmak değil, zihinsel ve ruhsal hazırlık olduğunu belirtti.

Ailelerin "Bunca emeğin karşılığını almalısın" gibi baskı cümlelerinden kaçınması gerektiğini vurgulayan Kiras, adayların zihnini kurcalayan olumsuz senaryoların ise kaygının doğal bir oyunu olduğunu ifade etti.

"Önemli olan kaygının sizi yönetmesine izin vermemek"

Sınav öncesi hem ailelerin hem de gençlerin ruh sağlığını koruyacak tavsiyelerde bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fatma Kiras, "YKS’ye artık günler kaldı. Bu noktada hem ailelere hem de gençlere şunu hatırlatmak isterim. Bu son günlerde büyük akademik sıçramalar beklemek çok gerçekçi değil ama doğru bir psikolojik hazırlık sınav performansını olumlu yönde etkileyebilir. Aileler açısından bakıldığında artık deneme sonuçlarını, net sayılarını ya da eksik konuları konuşmanın pek faydası yok. Bu son günlerde gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey sorgulanmak değil, desteklenmek. ‘Bu sınav hayatını belirleyecek’ ya da ’Bunca emeğin karşılığını almalısın’ gibi cümleler çoğu zaman motivasyondan çok baskı oluşturuyor. Bunun yerine bu süreçte verdikleri emeği görmek ve sonuç ne olursa olsun yanlarında olduğunu hissettirmek çok kıymetli. İşin gençler tarafında ise şunu vurgulamak gerekiyor. Şu an hissedilen heyecan ve kaygı büyük ölçüde normal. Kaygının tamamen ortadan kalkması gerekmiyor hatta bunu istemiyoruz. Önemli olan kaygının sizi yönetmesine izin vermemek. Son günlerde yeni konular öğrenmeye çalışmak yerine bildiklerinizi gözden geçirmek, uyku düzeninizi korumak ve bedeninizi yormamak, canınızı sıkacak, huzursuz hissedecek konulardan ve ortamlardan uzak durmaya çalışmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır" dedi.

"Bir miktar heyecan yaşamak da başarısız olacağınız anlamına gelmez"