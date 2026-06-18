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İçişleri Bakanı Çiftçi İle Dışişleri Bakanı Fidan bölgesel meseleleri ele aldı

İçişleri Bakanı Çiftçi İle Dışişleri Bakanı Fidan bölgesel meseleleri ele aldı

21:1818/06/2026, Perşembe
DHA
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldiklerini duyurdu. Gerçekleşen görüşmede bölgesel gelişmeler ve güvenliğin ele alındığı aktarıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,
"Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı ziyaret ederek; ülkemizin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.




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