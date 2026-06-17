Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği: Peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Baknaı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
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