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Dışişleri Bakanı Fidan Putin'in danışmanları Medinskiy ve Levitin'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan Putin'in danışmanları Medinskiy ve Levitin'i kabul etti

18:1316/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
AA
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Vladimir Medinskiy - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Vladimir Medinskiy - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanları Vladimir Medinskiy ve Igor Levitin ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanları Vladimir Medinskiy ve Igor Levitin'i kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Moskova'ya ziyarette bulunan Fidan, Medinskiy ve Levitin ile ayrı ayrı görüştü.


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