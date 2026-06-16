Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da: ABD İran mutabakatı memnuniyet verici

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR

Fidan ve Lavrov, Moskova'da heyetler arası görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Mutabakat dünyaya nefes aldırdı. ABD-İran arasındaki mutabakat başarıyla imzaya kavuşmalı.

Hürmüz Boğazı'nın geçişe açık tutulması önemlidir.

Ukrayna savaşı barışçıl yollarla sonlandırılmalıdır. Türkiye, Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeye devam edecek. Her türlü arabuluculuk rolüne katkıda bulunacak, kendisinin oynayabileceği arabuluculuk rollerini oynamaya devam edecek.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ve bizlerin çalışmalarıyla giderek daha da iyiye gitmekte. Aramızdaki üst düzey ziyaretler ve koordinasyon çalışmaları kesintisiz devam etmekte. Başta liderlerimiz, bizler, diğer bakanlarımız, bürokratlarımız, iş adamlarımız sürekli iki ülke arasındaki ilişkiyi birçok alanda nasıl ileri götürürüz, onun çalışmaları içerisindeler.

Rusya ziyaretim esnasında hem ikili konuları hem bölgesel konuları derinlemesine konuşma imkanımız olacak. Türkiye-Rusya ticaret konusunda, enerji konusunda ve bağlantısallık konusunda gerçekten çok ciddi projeleri hem şu anda yürütüyorlar hem de potansiyel projelerin üzerinde değerlendirmelerde bulunuyorlar.

Bölgesel istikrarın en önemli başlıklarından biri de Suriye'dir.