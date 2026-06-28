Çakma Daltonlar tutuklandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde “Daltonlar” suç örgütünün adını kullanarak vatandaşları tehdit ettikleri ve aynı evi iki gün üst üste kurşunladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı.

İKİ GÜN ÜST ÜSTE SALDIRI

Orhangazi ilçesinde 11 Haziran’da Z.D. ile V.D., oturdukları evin kira ödemesi nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta A.Ü. tarafından, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiklerini iddia ederek Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Devam eden süreçte Z.D. ve V.D.’nin kiracı olarak ikamet ettikleri eve yönelik 15 ve 16 Haziran tarihlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

1080 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM, İstihbarat ve Orhangazi İlçe Emniyet ekipleri geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 1080 saatlik kamera görüntüsü incelenerek şüphelilerin şehre giriş ve çıkış güzergâhları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren grubun farklı illerden Orhangazi’ye gelip eylem sonrası tekrar ayrıldığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bursa merkezli İstanbul, Antalya ve Uşak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı ev ve çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlara ait boş kovanlar ile üzerlerinde barut artığı bulunan kıyafetler ele geçirildi.

‘BU DAHA UYARI’

Öte yandan saldırının cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı. Saldırıyı cep telefonuyla görüntüledikleri tespit edilen şüphelilerden birinin “Bu daha uyarı, bir dahakine el bombasıyla geleceğiz” dediği duyuldu.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen örgüt lideri hakkında ise Türkiye’ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.







