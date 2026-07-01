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Bakan Gürlek açıkladı: 19 yıllık sır cinayet aydınlatıldı

Bakan Gürlek açıkladı: 19 yıllık sır cinayet aydınlatıldı

14:161/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
DHA
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Faili meçhul dosyaların aydınlatılması çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.
Faili meçhul dosyaların aydınlatılması çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman’da 2007 yılında bulunan cesedin Aydın Özcan’a ait olduğunun tespit edildiğini, 19 yıl sonra aydınlatılan dosya kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faili meçhul dosyaların aydınlatılması, milletimizin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaktadır" dedi. Gürlek, bunun en çarpıcı örneklerinden birini Batman’da yaşadıklarını, 2007 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yeniden ele alındığını ve titiz çalışmalarla aydınlatıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın kararlı soruşturması ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerimizin sabırlı araştırmaları neticesinde, cesedin 2007 yılından bu yana hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan’a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edilmiştir. Yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosya kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış düzenlenmiş ve şüpheliler gözaltına alınmıştır. Bu 19 yıllık sır perdesini büyük bir sabır, dikkat ve profesyonellikle aydınlatan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; üstün gayretlerinden ötürü kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve olayın izini süren JASAT ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla milletimizin adalete güvenini güçlendirmek ve kamu vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."



#Adalet Bakanı
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