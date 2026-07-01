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2026'nın ilk yarısında 31 ülkeden 197 şahıs Türkiye'ye teslim edildi

2026'nın ilk yarısında 31 ülkeden 197 şahıs Türkiye'ye teslim edildi

09:341/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
DHA
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, "2026 yılının ilk yarısında, adi suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iade edilen şahısların 85'inin Gürcistan, 52'sinin Almanya, 9'unun Yunanistan, 8'inin Karadağ, 6'sının Bulgaristan, 3'ünün Hollanda ve 3'ünün de Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya’dan ikişer suçlu iade edilirken; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna’dan da birer suçlunun iadesi sağlandı.

Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananların, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyeceklerini vurgulayan Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve anbean takipçisi olacaklarını ekledi.

"Haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız"

Gürlek, şöyle devam etti:

"Buradan net bir şekilde ifade etmek isterim ki; Türkiye’den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde, onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda iş birliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız."

"Suçlular için kaçacak yer yoktur"

Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletin huzuruna kast eden suç odaklarının peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Gürlek, şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın yakın koordinasyonuyla sürdürülen bu başarılı süreç, ülkemizin kurumsal kapasitesini, diplomatik etkinliğini ve suçla mücadeledeki güçlü iradesini ortaya koymaktadır.

Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır. Suçla mücadele kapsamında iade süreçlerine katkı sağlayan ülkelerin yetkililerine teşekkür ediyor; omuz omuza çalıştığımız İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki eşgüdüm ve iş birliğimizi güçlendirerek tavizsiz bir kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

#Akın Gürlek
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