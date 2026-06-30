Kuyumculuk sektörü ihracat şampiyonu Ahlatcı, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

“Bu sene hem mücevher sektörü hemde Türkiye tüm ihracatında ilk ondaki başarımızdan dolayı 2 ödüle layık görülmekten büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Özellike de ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak oldukça anlamlıdır. Her zaman olduğu gibi hız kesmeden işimizin başında üretmeye ülke ekonomisine ve ihracatına lokomotif bir güç olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın rakamlarla altını çizdiği noktalar çok önemli. Ahlatcı Holding bünyesindeki tüm şirketlerimizle ihracatta ürün çeşitliliğimizi arttırarak uluslararası piyasalarda küresel rekabette hep bir adım önde olmamız gerektiğini çok iyi biliyor bu hedef için çalışıyoruz.” dedi.