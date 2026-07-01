Kazak milyarder Türk bankasını satın alıyor: BDDK ve Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı

"Türkiye, Freedom için stratejik öneme sahip bir pazar ve bu pazara, nasıl bir yapı inşa etmek istediğimize dair net bir vizyonla giriyoruz, Kazakistan'da, dijital bir ekosistemin insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası hâline gelebileceğini kanıtladık. Freedom SuperApp, lansmanından itibaren iki yıldan kısa bir süre içinde 5,67 milyon kullanıcıya ulaşarak ülkenin en hızlı büyüyen dijital hizmeti oldu. Finansal hizmetleri ve ileri teknolojiye dayalı dijital ürünleri, birbirini tamamlayan ve karşılıklı olarak güçlendiren tek bir platformda bir araya getirdik. Şimdi bu deneyimi, potansiyel müşteri kitlesinin Kazakistan'a kıyasla dört ila beş kat daha büyük olduğu Türkiye pazarına taşımayı amaçlıyoruz. Banka satın alımı, başarısı kanıtlanmış bu modeli ölçeklendirebilmemiz için gerekli temeli oluştururken, BDDK onayı da bu yapının dünyanın en dinamik pazarlarından birinde hayata geçirilmesi yolunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor."