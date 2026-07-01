Dünyaca ünlü yönetmen Netflix'i dolandırdı: Bir Ferrari 5 Rolls-Royce aldı

Dünyaca ünlü yönetmen Carl Rinsch'in, Netflix'ten "White Horse" filmi için aldığı milyonlarca dolarlık bütçeyi amacı dışında kullandığı ortaya çıktı. İddiaya göre Rinsch, film yapımı yerine parayı lüks harcamalara yönlendirdi; 1 Ferrari ile 5 Rolls-Royce satın aldığı öne sürüldü.
2013 yapımı 47 Ronin filminin yönetmeni Carl Rinsch, Netflix’i dolandırdı. Bir bilim kurgu dizisinin tamamlaması için Netflix tarafından kendisine sağlanan fonları lüks araçlar, kişisel harcamalar ve kripto para için kullanan 48 yaşındaki yönetmen federal dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından mahkum oldu.
New York’taki federal mahkemenin yargıcı Jed S. Rakoff, hapis cezasının yanı sıra Rinsch’in 3 yıl boyunca adli kontrol altında tutulmasına, 11 milyon dolar tazminat ödemesine ve 700 dolar para cezasına çarptırıldı.
Savcılık, Netflix'in Rinsch'e başlangıçta "White Horse" adı verilen ancak hiçbir zaman tamamlanmayan bilimkurgu dizisi için yaklaşık 55 milyon dolar ödediğini, bu tutarın 11 milyon dolarının ise yönetmen tarafından yapımı tamamlamak gerekçesiyle talep edildiğini açıkladı.
NETFLİX'İN FONUNU LÜKS YAŞAMA HARCADI
Bölge mahkemesi, Rinsch'in dizinin yapımında kullanması gereken parayı yüksek riskli hisse senedi opsiyonlarına ve kripto para yatırımlarına yönlendirdiğini belirterek savcılık yönetmenin milyonlarca doları lüks yaşam için harcadığını belirtti.
Yönetmene ilişkin hazırlanan iddianamede, Rinsch’in satın aldığı ürünler arasında lüks kıyafetler, pahalı mobilyalar, 1 adet kırmızı Ferrari ve 5 adet Rolls- Royce bulundurduğunu ifade etti.