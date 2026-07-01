Dünyaca ünlü yönetmen Netflix'i dolandırdı: Bir Ferrari 5 Rolls-Royce aldı

2013 yapımı 47 Ronin filminin yönetmeni Carl Rinsch, Netflix’i dolandırdı. Bir bilim kurgu dizisinin tamamlaması için Netflix tarafından kendisine sağlanan fonları lüks araçlar, kişisel harcamalar ve kripto para için kullanan 48 yaşındaki yönetmen federal dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından mahkum oldu.







