Sanayiciden acil kredi talebi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicilerin finansmana erişimde ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, sanayiye özel acil bir kredi paketinin hayata geçirilmesini istedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Haziran Ayı Olağan Toplantısı “Sanayiye Sahip Çıkmak, Türkiye’ye Sahip Çıkmaktır Anlayışı Eşliğinde Sanayimizin Finansman Sorununu ve Çözümü Kamu Bankalarımızla Birlikte Değerlendirmek” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bahçıvan, “Sanayicilerimiz için çok özel bir kredi paketine ivedilikle ihtiyaç duyuyoruz” dedi.





SANAYİCİNİN OKSİJENİ FİNANSMAN

Bahçıvan, yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişimde yaşanan sıkıntıların üretim, yatırım ve ihracat üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Üretmeye devam eden sanayi kuruluşlarının finansman yetersizliği nedeniyle zorlandığını belirten Bahçıvan, sektörün yeniden nefes alabilmesi için somut adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Finansmana erişimin üretim kapasitesi ve rekabet gücü açısından kritik önemde olduğunu ifade eden Bahçıvan, kredi kanallarındaki daralmanın yatırımları ve teknolojik dönüşümü yavaşlattığını kaydetti.





LİMİT SORUNU AŞILMALI

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için güçlü sanayi yapısının korunması gerektiğinin altını çizen Bahçıvan, “Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır” diye konuştu. İhracatçılar için önemli bir kaynak olan Eximbank reeskont kredilerinde limit ve uygulama kaynaklı sorunların sürdüğüne değinen Bahçıvan, firma başına 60 milyon TL olan kullanım sınırının ve düşük günlük limitlerin krediye erişimi aylarca geciktirdiğine dikkat çekti. Bunun sanayicileri daha yüksek maliyetli finansman kaynaklarına yönelttiğini aktaran Bahçıvan, günlük limitlerin artırılmasını talep etti.





UZUN VADELİ KAYNAK VURGUSU

Eximbank kredilerindeki teminat mektubu uygulamasının da firmalar üzerinde ek maliyet yarattığına işaret eden Bahçıvan, sanayinin yalnızca uygun maliyetli krediye değil, daha uzun vadeli sermaye imkanlarına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Türkiye’de sanayi finansmanının büyük ölçüde bankacılık sistemi üzerinden yürüdüğünü hatırlatan Bahçıvan, sermaye piyasalarının daha etkin kullanılması gerektiğini belirterek, özel sektör tahvilleri ve girişim sermayesi fonları gibi alternatif kaynakların geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bahçıvan; sanayi, finans ve kamu politikalarının ortak bir vizyonla hareket etmesi gerektiği çağrısında bulundu.





KAMU BANKALARININ GENEL MÜDÜRLERİ SANAYİCİLERLE BULUŞTU

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak düzenlenen panelde; Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Vakıfbank Genel Müdürü ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney gündeme yönelik değerlendirmelerini paylaştı.



