Yapay zekâda uzman enflasyonu

İşimizi elimizden alma riski sıkça tartışılan yapay zekâ, birilerine yeni bir kariyer ve kazanç kapısı oldu. Makine öğrenmesi, yalnızca teknoloji şirketlerinin değil hemen her sektörün gündemine girdi. McKinsey'nin

105 ülkeden yaklaşık

2 bin şirket yöneticisiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, kuruluşların yüzde 88'i en az bir iş fonksiyonunda bu sistemleri kullanıyor. Büyük dil modellerinin yaygınlaşması, yeni uzmanlık alanları oluşturdu. LinkedIn'in küresel iş gücü analizlerine göre "yapay zekâ mühendisi veya danışmanı" son yılların en hızlı büyüyen meslekleri arasında yer alıyor. Şirketler artık yalnızca yazılım geliştiricileri değil, çalışanlarına yapay zekâ kullanmayı öğretecek eğitmenler, içerik yöneticileri ve büyük dil modelleri için etkili komutlar geliştirecek "prompt" da arıyor.

3 GÜNLÜK SERTİFİKALI UZMANLARA DİKKAT

Ancak sektördeki hızlı büyüme bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Son dönemde birkaç günlük eğitimlerin ardından "uluslararası yapay zekâ uzmanı" veya "sertifikalı AI danışmanı" unvanlarıyla hizmet veren kişi sayısında artış yaşanıyor. Oysa yapay zekâ eğitmenliği ya da danışmanlığı için dünyada kabul görmüş tek bir lisans veya meslek standardı bulunmuyor. Uzmanlar, şirketlerin hizmet alırken kişinin yalnızca sertifikalarına değil, gerçek proje deneyimine bakması gerektiğini belirtiyor.

MAAŞI 200 BİN TL’Yİ BULUYOR

Türkiye'de bu alandaki maaşlar deneyime göre 50 bin TL'den başlayıp 200 bin TL'nin üzerine çıkabilirken; ABD'de rakam, yıllık 100 bin doları aşıyor. Sosyal medya ve internette yüzlerce kişiye ait uzmanı ilanı görebilirsiniz. Önemli bir bölümünün ise mesleki yetkinliği yok. Piyasadaki hızlı büyümeyle birlikte birkaç günlük eğitimle ‘uzman’ unvanı kullanan kişilere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle küçük firmaların hizmet alırken sertifikadan çok proje deneyimini değerlendirmesi önemli. Bildiğiniz gibi yapay zekâ, çalışanların yaptığı işlerin önemli kısmını ele almış durumda. Yani uzmandan ziyade finans, sağlık, hukuk veya e-ticaret gibi alanlarda yapay zekâyı kullanacak profesyonellerin öne çıkması bekleniyor. Anlayacağınız, ülkemiz serbest piyasasındaki bazı fırsatçılar yapay zekâyı işinden edecek gibi görünüyor.







