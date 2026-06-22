Kuruyan otlar alarm veriyor

Türkiye'de son aylarda etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarından tarımsal üretime kadar birçok alanda olumlu sonuçlar doğurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 Ekim ile 2026 Nisan arasındaki yedi aylık dönemde yağışlar mevsim normallerinin yüzde 29, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 72 üzerinde gerçekleşti. Ancak uzmanlara göre, yağışlı geçen dönem, yangın riskinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. İlkbaharda gelişen otlar, çalılar ve ince bitki örtüsü yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesi, nem oranının düşmesi ve kurutucu rüzgârların etkisiyle hızla kuruyabiliyor. Bu durum yangınların başlamasını ve kısa sürede geniş alanlara yayılmasını kolaylaştıran yanıcı madde miktarını artırıyor.