Boğaz geçiş ücretine yüzde 15 zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinin bu yıl da ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirterek, "Gemilerden net ton başına alınan ve 2025'te 5,83 dolar olan ücreti güncelleyerek 1 Temmuz itibarıyla 6,70 dolar yapacağız" ifadesini kullandı. Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan herhangi bir limana uğramadan geçecek gemilerden alınacak ve 'altın frank' üzerinden belirlenen geçiş bedellerinin revize edileceğini söyledi. Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirten Uraloğlu, bu ücretlerin her yıl 1 Temmuz'da güncellendiğini hatırlattı.

1 TEMMUZ'DA GÜNCELLENECEK

Uraloğlu, 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre alınan ücretlerin hesaplanmasında birim olarak "altın frank"ın ve gemilerin net tonajının (NRT) esas alındığını dile getirerek şöyle konuştu: "1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden net ton başına 0,80 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 2022'de Cumhurbaşkanı Kararı ile güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'ten itibaren 4,42 dolar, 1 Temmuz 2024'te 5,07 dolar, 1 Temmuz 2025'te 5,83 dolar yapmıştık. Bu yıl da düzenlemeye gidiyoruz ve 1 Temmuz 2026'da boğazlardan geçen uluslararası gemilerden alınacak geçiş ücretini 6,70 dolar olarak yeniden güncelliyoruz."

254 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Uraloğlu, gemi geçişlerinden alınan ücretlere ilişkin şu bilgileri verdi: "1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022'deki geçişlerde 38 milyon dolar, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025'teki geçişlerde 223 milyon dolar gelir sağlandı. 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında ise Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden elde edeceğimiz gelirin 254 milyon dolar olmasını bekliyoruz."







