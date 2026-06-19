Akdeniz'de yeniden sondaj zamanı

Yüksek maliyeti nedeniyle Eastmed projesi rafa kaldırılırken Türkiye karşıtı cephe bu kez Doğu Akdeniz Enerji Merkezi Projesi için el sıkıştı. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ABD arasında imzalanan enerji iş birliği niyet anlaşması, yakın takibe alındı. Türkiye, bölgede kendi kıta sahanlığı ve KKTC’nin ruhsat alanları temelinde enerji faaliyetlerini sürdürme kararlılığını koruyor. 2026-2027 yılı için Akdeniz’de yeni sismik araştırma ve sondaj programları üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.
Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) hakları göz ardı edilerek oluşturulan enerji denklemine mesafeli duruşunu sürdürüyor. Ankara’nın yaklaşımı, deniz yetki alanlarının uluslararası hukuk çerçevesinde ve hakkaniyet ilkesi temelinde sınırlandırılması gerektiği yönünde şekilleniyor. Türkiye’ye göre bölgede tek taraflı hidrokarbon planlamaları hem deniz hukuku açısından tartışmalı hem de sahadaki fiili durumu yansıtmıyor.
YENİ ARAMA PLANLARI HAZIR
Türkiye, KKTC tarafından verilen ruhsat sahalarında yürütülen hidrokarbon arama faaliyetlerini “egemenlik haklarının bir parçası” olarak değerlendiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklarına göre Türkiye, hem kendi kıta sahanlığında hem de KKTC ruhsat alanlarında sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını sürdürme kararlılığını koruyor. Bu kapsamda enerji filosunun farklı bölgelerde aktif görev yaptığı belirtiliyor. Türkiye’nin derin deniz enerji filosu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de çok yönlü operasyon kapasitesiyle faaliyet yürütüyor. “Abdülhamid Han” başta olmak üzere sondaj gemilerinin farklı lokasyonlarda görev yaptığı, yeni dönem planlamalarında ise daha önce sondaj yapılmamış alanlara ağırlık verileceği ifade ediliyor. Bakanlık kaynakları, 2026-2027 yılı için Akdeniz’de yeni sismik araştırma ve sondaj programları üzerinde çalışıldığını, kara ve deniz sahalarında eş zamanlı bir arama stratejisinin sürdürüldüğünü aktarıyor.
TÜRKİYE OYUNUN DIŞINDA KALAMAZ
Türkiye, Doğu Akdeniz’de oluşturulmaya çalışılan çok taraflı enerji yapılarının, Türkiye ve KKTC’nin dahil edilmediği sürece bölgesel istikrar üretmesinin mümkün olmadığı görüşünü koruyor. Ankara’nın yaklaşımı, hem sahadaki fiili kapasite hem de deniz hukuku çerçevesinde “hak ve menfaatlerin korunması” ilkesi üzerine kurulu.
Öte yandan, Türkiye’nin, emrivaki niteliğindeki girişimlere karşı diplomatik, hukuki ve sahadaki araçlarını birlikte kullanmayı sürdürme politikası vurgulanıyor.