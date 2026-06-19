Akdeniz'de yeniden sondaj zamanı

Türkiye, KKTC tarafından verilen ruhsat sahalarında yürütülen hidrokarbon arama faaliyetlerini “egemenlik haklarının bir parçası” olarak değerlendiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklarına göre Türkiye, hem kendi kıta sahanlığında hem de KKTC ruhsat alanlarında sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını sürdürme kararlılığını koruyor. Bu kapsamda enerji filosunun farklı bölgelerde aktif görev yaptığı belirtiliyor. Türkiye’nin derin deniz enerji filosu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de çok yönlü operasyon kapasitesiyle faaliyet yürütüyor. “Abdülhamid Han” başta olmak üzere sondaj gemilerinin farklı lokasyonlarda görev yaptığı, yeni dönem planlamalarında ise daha önce sondaj yapılmamış alanlara ağırlık verileceği ifade ediliyor. Bakanlık kaynakları, 2026-2027 yılı için Akdeniz’de yeni sismik araştırma ve sondaj programları üzerinde çalışıldığını, kara ve deniz sahalarında eş zamanlı bir arama stratejisinin sürdürüldüğünü aktarıyor.