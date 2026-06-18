AKINCI TİHA'dan BOZOK testinde başarı: Hedefi tam isabetle vurdu

"Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat atış testini başarıyla tamamladı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK mühimmatının hareketli hedefe karşı sergilediği başarılı performans; millî platformlarımız ile yerli ve özgün mühimmatlarımız arasındaki entegrasyon kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur.