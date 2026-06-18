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AKINCI TİHA'dan BOZOK testinde başarı: Hedefi tam isabetle vurdu

AKINCI TİHA'dan BOZOK testinde başarı: Hedefi tam isabetle vurdu

00:3318/06/2026, Perşembe
DHA
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AKINCI TİHA, BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat atış testini başarıyla tamamladı
AKINCI TİHA, BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat atış testini başarıyla tamamladı

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, TÜBİTAK SAGE imzalı BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat ile gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanlığı, yerli platform ile millî mühimmatın entegrasyon kabiliyetini gözler önüne seren başarılı performansı duyurarak ekipleri tebrik etti.

Baykar'ın sanal medya hesabından Bayraktar AKINCI TİHA'nın atış testine ilişkin görüntü paylaşıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda AKINCI TİHA'nın görüntülerine yer verilerek,
"Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat atış testini başarıyla tamamladı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK mühimmatının hareketli hedefe karşı sergilediği başarılı performans; millî platformlarımız ile yerli ve özgün mühimmatlarımız arasındaki entegrasyon kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu başarıda emeği bulunan TÜBİTAK SAGE ve Baykar ekiplerini tebrik ediyor, savunma sanayiimizin kritik teknolojilerdeki yetkinliğini güçlendiren çalışmaların devamını diliyoruz"
ifadeleri kullanıldı.



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