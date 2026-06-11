THY yine zirvede

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları-Türkiye 125" raporuna göre, Türk Hava Yolları (THY) 2 milyar 884 milyon dolarlık marka değeriyle bu yıl da listenin ilk sırasında yer aldı. Son yıllarda olduğu gibi liderliğini koruyan THY, küresel ölçekte büyüyen uçuş ağı ve uluslararası görünürlüğünün katkısıyla Türkiye'nin en değerli markası unvanını sürdürdü. THY'yi 1 milyar 989 milyon dolarlık marka değeriyle Arçelik ve 1 milyar 243 milyon dolarla İş Bankası izledi.

ZİRAAT BANKASI 5’İNCİ SIRADA

Listede, Ziraat Bankası 958 milyon dolarlık marka değeriyle beşinci sırada yer aldı. Kamu bankası olarak Ziraat’in performansı dikkat çekti. Bu yıl ayrıca Alfa Solar, ATP, Baykar, Çelebi Havacılık, Datagate, e-Bebek, Karaca, Koçtaş, Ray Sigorta, Trabzonspor ve Yudum'un da aralarında bulunduğu 13 yeni marka ilk kez listeye girmeyi başardı. Türkiye'nin en değerli 125 markasının toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15 artarak 17 milyar dolardan 19,6 milyar dolara yükseldi.

SAVUNMA SANAYİİ YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

Üst üste ikinci yılda da toplam marka değerinde artış yaşandığını ifade eden Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, bu yükselişte özellikle havacılık ve savunma sanayisi ile finansal hizmetler sektörünün önemli rol oynadığını söyledi. Bankacılık sektörünün toplam marka değerinin yüzde 23'ünü oluşturduğunu kaydeden İlgüner, hava yolu ve elektronik markalarının payının ise yüzde 15 seviyesinde bulunduğunu aktardı.





İSTİKRARLI BÜYÜME STRATEJİSİNİN SONUCU

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, THY'nin bir kez daha zirvede yer almasının, istikrarlı büyümenin ve güçlü marka stratejisinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket 2018 yılından bu yana kesintisiz olarak koruduğu "Türkiye'nin en değerli markası" ünvanını bu yıl da sürdürdü. Şeker, Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil eden bayrak taşıyıcı marka olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, "Dokuz yıldır aralıksız şekilde Türkiye'nin en değerli markası olarak gösterilmek ve marka değerimizi yüzde 27 artırarak 2,9 milyar dolar seviyesine yükseltmek, ortaya koyduğumuz istikrarlı büyümenin ve güçlü marka stratejimizin önemli bir göstergesi" ifadelerini kullandı.



