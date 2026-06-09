Uzun menzilde THY vites yükseltiyor

THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, 420 uçaklık sipariş planlarının sürdüğünü, 100 adet Boeing alımı için de görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Şeker, 2027 sonundan itibaren filoya katılacak ultra uzun menzilli Airbus A350-1000 modeli sayesinde Avustralya ve Güney Amerika'da bazı noktalara doğrudan uçuş imkânı elde edeceklerini söyledi. Jet yakıtı tedarikinde herhangi bir risk öngörmediklerini belirten Şeker, Türkiye'nin rafineri kapasitesi ve coğrafi konumunun THY'ye önemli avantaj sağladığını vurguladı.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, yaklaşık 420 uçaklık sipariş planlarının sürdüğünü belirterek, "Ultra uzun menzilli uçakların 2027 sonundan itibaren filoya katılmasıyla Avustralya ve Güney Amerika'da bazı noktalara doğrudan uçuş imkanı elde edeceğiz. Airbus A350-1000 uçaklarının ultra uzun mesafelere göre konfigüre edilmiş versiyonları filomuza katılacak" dedi. Şeker, Rio de Janeiro'da düzenlenen 82. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nde (WATS) değerlendirmelerde bulundu.
100 ADET YENİ SİPARİŞ
Şeker, 100 adet Boeing siparişinin müzakeresinin devam ettiğini belirtti. Bu uçaklarla 17 saat kesintisiz uçuş yapma imkanlarının olacağını dile getiren Şeker, "Bu uçakları filoya kattıktan sonra Avustralya'da Sidney, Melbourne ve belki ilave destinasyonlar; Buenos Aires, tek seferde konmasız uçamadığımız Santiago (Şili), Lima (Peru) gibi şehirlere daha rahat ulaşabilme imkanımız olacak. Airbus A350'nin özel tasarlanmış versiyonlarıyla daha uzun hatlara İstanbul'u bağlayabilme imkanımız olacak" açıklamasını yaptı.Körfez'deki gelişmeleri değerlendiren Şeker, şu bilgileri verdi: "Katar yüzde 85 kapasitesini geri toparladığını açıkladı. Etihad aynı şekilde öyle. Emirates yüzde 90'ına ulaştığını söyledi. Yani Körfez taşıyıcıları savaş öncesi kapasitesine ulaşmış durumda. Savaşın başladığı dönemden itibaren Körfez taşıyıcılarının operasyon yapamadığı 2-3 aylık süreçte biz Güney Asya'dan, Uzak Doğu'dan, Maldivler ve Seyşeller gibi egzotik destinasyonlardan, Amerika'dan bu taşıyıcıların yolcularının bir kısmını uçurma imkanı bulduk. Böylece ilk defa Türk Hava Yolları ürünüyle tanışan bir müşteri segmenti oluştu."
JET YAKITTA TEDARİK SORUNUMUZ YOK
Jet yakıtını pazar fiyatlarından aldıklarını dile getiren Şeker, Türkiye'de THY'nin avantajının yakıtla ilgili bir risk öngörmemeleri olduğunu vurguladı. Şeker, "Hem Tüpraş'ın hem de SOCAR'ın jet yakıtı üretebilme kapasitesine sahip iki rafinerisi var. Coğrafi konumumuz itibarıyla Irak'tan, Kuzey Afrika'dan, hatta Afrika'dan deniz yoluyla yakıt alabilme imkanımız da var" dedi.
TÜRKİYE'NİN HAVACıLIKTAKİ KONUMU GÜÇLENİYOR
- Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Afrika ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Kamil Alawadhi, Türkiye'nin uçak siparişlerinin oldukça yüksek seviyede olduğunu belirterek, "Bu nedenle Türkiye'nin mevcut büyüklüğünde kalması mümkün değil. Türk havacılık sektörünün önümüzdeki dönemde büyümesini sürdürmesini bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin sivil havacılık alanında önemli ilerleme kaydettiğini vurgulayan Alawadhi, "Türkiye, havalimanı altyapısı, hava yolu işletmeciliği ve sektör yönetimi açısından güçlü bir performans sergiliyor" diye konuştu.