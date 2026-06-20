İhtiyaç fazlası elektriğin tamamı satılabilecek

EPDK, 10 yılını dolduran lisanssız üretim tesislerine, ihtiyaç fazlası elektriğin tamamını satma imkânı tanıdı. Kurul, dağıtım bedellerinde yaptığı indirimle üreticilerin maliyet yükünü de hafifletti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 yıllık işletme süresini tamamlayan lisanssız elektrik üretim tesisleri için yeni bir düzenlemeye gitti. İhtiyaç fazlası elektriğin tamamının satışına izin veren kurul, dağıtım bedellerinde de önemli bir indirime imza attı. Üretim ve tüketim noktaları farklı olan lisanssız üretim tesislerinde bugüne kadar ihtiyaç fazlası elektriğin ne kadarının satışa konu edileceği EPDK tarafından belirleniyordu. Kurulun aldığı kararla birlikte bu tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin tamamının satılmasının önü açıldı. Kararın alınmasında, üretim tesisleriyle ilişkilendirilen tüketim noktalarındaki elektrik kullanımının düşük seviyelerde kalması, güneş üretiminin yoğun olduğu öğle saatlerinde piyasa fiyatlarının gerilemesi ve üreticilerin sisteme verdikleri enerji için dağıtım bedeli ödemeleri gibi unsurlar etkili oldu.
DAĞITIM BEDELİ ÜÇTE BİRE İNECEK
Kurul, ihtiyaç fazlası elektriğin satışına ilişkin düzenlemeyle birlikte veriş yönlü dağıtım bedelinde de yatırımcı lehine değişikliğe gitti. Buna göre, 10 yıllık işletme süresini tamamlayan tesislerde yeni lisanssız üretim tesislerine uygulanan tarife esas alınacak. Haziran ayı itibarıyla bu tesisler için uygulanan veriş yönlü dağıtım bedeli kilovatsaat başına 208,1 kuruştan 65,6 kuruşa düşecek. Böylece güneş enerjisi santrallerinin üzerindeki maliyet baskısı önemli ölçüde azalacak. EPDK'nın attığı adımla birlikte ilk yatırım dönemlerinde devreye alınan santrallerin faaliyetlerini ekonomik olarak sürdürebilmelerinin önünün açılması hedefleniyor. Operasyonel yükün hafifletilmesiyle birlikte mevcut yatırımların üretime devam etmesi ve yenilenebilir enerji kapasitesinin korunması amaçlanıyor.
LİSANSA GEÇİŞ İÇİN DÜZENLEME HAZIRLANIYOR
Öte yandan EPDK, 10 yıllık işletme süresini tamamlayan lisanssız üretim tesislerinin lisans alabilmesine imkan tanıyan kanun hükmü kapsamında mevzuat çalışmalarını sürdürüyor. Başvuru şartları, lisans bedelleri ve diğer teknik kuralları içeren taslak düzenlemenin kısa süre içinde sektörün görüşüne açılması planlanıyor. Böylece tesis sahipleri, lisanslı üretime geçme veya lisanssız üretime devam etme seçeneklerini daha net bir çerçevede değerlendirme imkanı bulacak.
Arz güvenliğine katkı sağlayacak
- Yeni düzenlemenin, özellikle yaz aylarında artan elektrik talebinin karşılanmasında güneş enerjisi santrallerinin sisteme katkısını sürdürmesine destek olması bekleniyor. Böylece hem mevcut yatırımların korunması hem de enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.