İhtiyaç fazlası elektriğin tamamı satılabilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 yıllık işletme süresini tamamlayan lisanssız elektrik üretim tesisleri için yeni bir düzenlemeye gitti. İhtiyaç fazlası elektriğin tamamının satışına izin veren kurul, dağıtım bedellerinde de önemli bir indirime imza attı. Üretim ve tüketim noktaları farklı olan lisanssız üretim tesislerinde bugüne kadar ihtiyaç fazlası elektriğin ne kadarının satışa konu edileceği EPDK tarafından belirleniyordu. Kurulun aldığı kararla birlikte bu tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin tamamının satılmasının önü açıldı. Kararın alınmasında, üretim tesisleriyle ilişkilendirilen tüketim noktalarındaki elektrik kullanımının düşük seviyelerde kalması, güneş üretiminin yoğun olduğu öğle saatlerinde piyasa fiyatlarının gerilemesi ve üreticilerin sisteme verdikleri enerji için dağıtım bedeli ödemeleri gibi unsurlar etkili oldu.