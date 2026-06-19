Emekli maaş zammında 3 senaryo öne çıktı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Temmuz zammı için kuruşu kuruşuna hesap

Emekliler ve memurlar için yılın en kritik dönemlerinden biri olan Temmuz zammı yaklaşırken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı son enflasyon verilerine çevrildi. Mayıs ayı enflasyonunun da tabloya eklenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplandı. Bu veri, maaş artışının önemli bir bölümünü şimdiden şekillendirirken, Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte nihai oran netlik kazanacak. Hesaplamalara göre mevcut maaşlar üzerinden yapılan projeksiyonlarda en düşük emekli aylığının 23 bin lira bandına yaklaşabileceği öngörülüyor.