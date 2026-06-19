Emekli maaş zammında 3 senaryo öne çıktı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Temmuz zammı için kuruşu kuruşuna hesap

Milyonlarca emekli için Temmuz ayında yapılacak maaş artışı büyük bir merakla takip edilirken, enflasyon verileri zam hesaplamalarında belirleyici olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 seviyesine ulaştı. Bu oran, Temmuz ayında maaşlara yansıyacak artışın önemli bir kısmını şimdiden ortaya koyarken, nihai zam oranının Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinleşmesi bekleniyor. Öte yandan en düşük emekli aylığının mevcut veriler doğrultusunda 20 bin lira seviyesinden yaklaşık 23 bin 233 liraya yükselmesi ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.
Emekliler ve memurlar için yılın en kritik dönemlerinden biri olan Temmuz zammı yaklaşırken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı son enflasyon verilerine çevrildi. Mayıs ayı enflasyonunun da tabloya eklenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplandı. Bu veri, maaş artışının önemli bir bölümünü şimdiden şekillendirirken, Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte nihai oran netlik kazanacak. Hesaplamalara göre mevcut maaşlar üzerinden yapılan projeksiyonlarda en düşük emekli aylığının 23 bin lira bandına yaklaşabileceği öngörülüyor.
ilyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak zam oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Mayıs ayı enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplandı. Bu orana göre 20 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığının yaklaşık 23 bin 233 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak nihai zam oranı, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 FARKLI ZAM SENARYOSU
Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam artışın yüzde 18 ila yüzde 25 aralığında gerçekleşebileceği öngörülüyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için üç farklı zam senaryosu gündemde bulunuyor.
İLK SENARYO YÜZDE 18
İlk senaryoda enflasyonun yüzde 18 seviyesinde gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 3 bin 600 lira artarak 23 bin 600 liraya çıkması bekleniyor.
İKİNCİ SENARYO
İkinci senaryoda yüzde 20’lik artış durumunda maaşların 4 bin lira yükselerek 24 bin lira seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.
ÜÇÜNCÜ SENARYO
Üçüncü ve daha yüksek artış senaryosunda ise yüzde 25’lik enflasyon gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının 5 bin lira artışla 25 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor.
MEMUR EMEKLİLERİNDE 5 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 12.41
Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birlikte değerlendirildiğinde artış oranı şimdiden yüzde 12,41 olarak hesaplandı. Bu oran doğrultusunda en düşük memur emeklisi maaşının 27 bin 772 liradan yaklaşık 31 bin 218,50 liraya yükselmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranları netleşecek.