KDV iadesinde şirketlere koruma

Yüksek Mahkeme, KDV iadesi sürecinde şirketlerin incelemeye alınmasının sadece teknik bir işlem olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti. Kararda, bu tür uygulamaların şirketlerin ticari faaliyetlerini, iş ilişkilerini ve itibarını etkileyebileceği vurgulandı. Bu nedenle mahkemeler, söz konusu kararların hangi gerekçelerle alındığını ve dayanaklarının doğru olup olmadığını araştırmak zorunda olacak. Danıştay, bir şirket hakkında alınan kararların iş yaptığı kişi ve firmaları da etkileyebileceğini belirterek, ticari ilişkilerde tereddütlere ve ekonomik kayıplara yol açılabileceğine işaret etti. Yüksek Mahkeme, benzer davalarda mahkemelerin yalnızca usul yönünden değil, vergi idaresinin kararına dayanak oluşturan bilgi ve tespitlerin doğruluğunu da incelemesi gerektiğini vurguladı.