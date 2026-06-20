Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
KDV iadesinde şirketlere koruma

KDV iadesinde şirketlere koruma

Oğuzhan Ürüşan
04:0020/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Danıştay, KDV iadesinde bazı şirketlerin daha sıkı inceleme kapsamına alınmasına ilişkin uygulamayla ilgili önemli bir karara imza attı.

Karara göre, bir şirketin bu kapsama alınma gerekçeleri yalnızca şeklen değil, gerçekten haklı nedenlere dayanıp dayanmadığı yönüyle de yargı denetimine tabi olacak.

ŞİRKETLER ŞÜPHE ALTINDA KALMAYACAK

Yüksek Mahkeme, KDV iadesi sürecinde şirketlerin incelemeye alınmasının sadece teknik bir işlem olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti. Kararda, bu tür uygulamaların şirketlerin ticari faaliyetlerini, iş ilişkilerini ve itibarını etkileyebileceği vurgulandı. Bu nedenle mahkemeler, söz konusu kararların hangi gerekçelerle alındığını ve dayanaklarının doğru olup olmadığını araştırmak zorunda olacak. Danıştay, bir şirket hakkında alınan kararların iş yaptığı kişi ve firmaları da etkileyebileceğini belirterek, ticari ilişkilerde tereddütlere ve ekonomik kayıplara yol açılabileceğine işaret etti. Yüksek Mahkeme, benzer davalarda mahkemelerin yalnızca usul yönünden değil, vergi idaresinin kararına dayanak oluşturan bilgi ve tespitlerin doğruluğunu da incelemesi gerektiğini vurguladı.




#Danıştay
#Ekonomi
#KDV
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 ŞİFRE SORUNU ÇÖZÜMÜ: Türkiye Paraguay maçı TRT1 HD yayın ve sinyal yok sorunu nasıl çözülür? Türkiye-Paraguay maçı için güncel TRT 1 frekans ayarları