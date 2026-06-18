Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası hizmete açılıyor: İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakikaya düşecek

"Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada kat etmeye başlayacağız"





İstasyonlar arasında kaç dakika olacağı bilgisini de paylaşan Bakan Uraloğlu, "Şimdi arkadaşlar aslında biz yarın hizmete açacağımız Halkalı-Arnavutköy kesimi ile 69 km uzunluğuyla tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk. Bu son kesimimiz 22 km uzunluğunda olup, 5 yeni istasyon içermektedir. Bunlar Başakşehir sınırlarındaki İbn Haldun Üniversite, Kayaşehir ve Olimpiyatköy istasyonları ile Küçükçekmece sınırları dahilindeki Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarıdır. Bu istasyonlarımızın tamamlanması ile Kayaşehir İstasyonu’nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonu’nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu’nda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonu’nda ise Yüksek Hızlı Tren hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve Marmaray ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlayacağız. Artık Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek. Marmaray üzerinden Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek imkana kavuşacak. Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen, sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkûm olan hemşehrilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecektir. Ayrıca hattımızın 2043 yılına kadar olan projeksiyonda yollarda geçen zamandan 117 milyon saat tasarruf edecek, böylece karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden toplam ekonomik kazancımız 935 milyon avro olacaktır." dedi.