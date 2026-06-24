Araç muayenesinde komisyon kalkıyor

Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan ödemelerden komisyon almayacak. Şirket, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda mutabakat sağlandığını duyurdu. Böylece araç sahipleri, muayene ücretlerini kartla öderken herhangi bir ek maliyetle karşılaşmayacak.

Türkiye genelinde 81 ilde kurulacak 249 sabit ve 100 mobil istasyonla hizmet vermeye hazırlanan şirket, araç muayene sisteminde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor. Şirket, araç muayene süreçlerini yeni nesil teknolojilerle yeniden tasarlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera altyapıları ve lazer tarayıcıların kullanılacağı örnek istasyon İstanbul'da devreye alınacak. Aynı zamanda Ar-Ge merkezi olarak da hizmet verecek tesiste yeni nesil muayene teknolojileri de test edilecek. Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Türkiye'de tekrar muayenelerle birlikte yılda yaklaşık 16 milyon araç muayenesi gerçekleştirildiğini belirterek, hedeflerinin dijital altyapıyla desteklenen yüksek kapasiteli bir sistem kurmak olduğunu söyledi.