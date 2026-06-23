AJet Bodrum'dan Avrupa'nın 13 kentine direkt uçuş gerçekleştirecek

Londra seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün yapılacak. Saraybosna, Prag, Viyana, Stockholm, Üsküp ve Kopenhag'a haftada bir gün direkt uçuş yapılacak. 26 Haziran'da ilk direkt uçuşun yapılacağı Bodrum-Lefkoşa hattında ise haftada ikişer frekansla uçulacak.