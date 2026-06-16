AJet’ten yüzde 30 indirimli KKTC kampanyası

AJet, indirimli bilet kampanyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini sonbaharda keşfetme fırsatı sunuyor. KKTC’nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı sunan kampanyada, indirimli biletler; 16 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00’den 17 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül-24 Kasım 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli olan kampanyada, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak sunulacak.