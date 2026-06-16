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Ekonomi
AJet’ten yüzde 30 indirimli KKTC kampanyası

AJet’ten yüzde 30 indirimli KKTC kampanyası

16:5116/06/2026, Salı
IHA
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AJet
AJet

Türkiye’nin en genç havayolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahati planlayan misafirleri için özel bir kampanya başlattı. Sonbahar dönemini kapsayan kampanyada biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

AJet, indirimli bilet kampanyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini sonbaharda keşfetme fırsatı sunuyor. KKTC’nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı sunan kampanyada, indirimli biletler; 16 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00’den 17 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül-24 Kasım 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli

ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli olan kampanyada, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak sunulacak.



#ajet
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#kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
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