Uçuşu geciken yolcular bu haber sizin için: 600 euro tazminat 3 saatte bir yiyecek sınırsız internet

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Aksaklık durumlarında yolcuların yardım alma haklarının da netleştirildiği belirtilen açıklamada, yolcuların her 2 saatlik bekleme süresinde içecek, 3 saat sonra yemek ve sonrasında her 5 saatte bir ek yemek, internet erişimi ve 2 telefon görüşmesi hakkına sahip olacağı bildirildi.





Açıklamada, bir veya daha fazla gece konaklama gerektiğinde, hava yolu şirketlerinin ücretsiz otel konaklaması ile havaalanı ve konaklama yeri arasındaki ulaşımı sağlamak zorunda olacakları, şirketlerin gerekli yardımı sunmaması halinde yolcuların kendi düzenlemelerini yapabilecekleri ve masrafların geri ödenmesini talep edebileceklerine dikkat çekildi.





Anlaşma kapsamında yolcunun gidiş uçuşunu kullanmaması nedeniyle dönüş uçuşuna alınmaması anlamına gelen "no-show" uygulamasının da yasaklandığı bildirilen açıklamada, fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla bir adet el bagajı hakkını içeren bilet fiyatının rezervasyon sürecinin başında varsayılan olarak gösterileceği, böylece yolcuların farklı hava yolu şirketlerinin ücretlerini daha kolay karşılaştırabileceği ifade edildi.