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THY'den Peru’ya sefer başlatma kararı

THY'den Peru’ya sefer başlatma kararı

20:5915/06/2026, Pazartesi
DHA
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Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları'nın yaptığı açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan karara göre Peru'nun başkenti Lima'ya sefer başlatılacağı duyuruldu.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) Peru'ya sefer başlatma kararı aldı.


Havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada,
"Ortaklığımız yönetim kurulunca imkanlar ve Pazar koşullarına bağlı olarak Peru’nun başkenti Lima’ya tarifeli sefer başlatılmasına karar vermiştir"
ifadeleri kullanıldı.


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