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İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan 'uçuş iptali' haberlerine yalanlama

İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan 'uçuş iptali' haberlerine yalanlama

22:5214/06/2026, Pazar
AA
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İran Sivil Havacılık Kurumu, uçuşların iptal edildiğine ilişkin haberleri yalanladı
İran Sivil Havacılık Kurumu, uçuşların iptal edildiğine ilişkin haberleri yalanladı

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, ülkenin batı bölgelerindeki havalimanlarında uçuşların durdurulduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Sözcü İhvan, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bölgeye yönelik yeni bir NOTAM yayımlanmadığını açıkladı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, İran devlet televizyonunda yayınlanan
"ülkenin batı bölgelerindeki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların iptal edildiğine"
ilişkin haberi yalanladı.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansında Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü İhvan'ın konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

İhvan, ülkenin batısındaki uçuşların iptal edildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve konuyla ilgili yeni bir NOTAM yayımlanmadığını ifade etti.


İran devlet televizyonunda ile yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık vereceğini açıklamasının ardından ülkenin batı kısmındaki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirilmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Cevabımız yakındır" demişti.​​​​​​​



#İran
#İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan
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