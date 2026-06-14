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Beyrut saldırısı sonrası Tahran'dan net mesaj: Kırmızı çizgimiz ihlal edildi

Beyrut saldırısı sonrası Tahran'dan net mesaj: Kırmızı çizgimiz ihlal edildi

21:4014/06/2026, Pazar
AA
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İranlı yetkiliden "İsrail’e cevabımız yakın” mesajı
İranlı yetkiliden "İsrail’e cevabımız yakın” mesajı

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirdiği operasyonun ardından İran'dan misilleme açıklaması geldi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Zülkadir, İran’ın kırmızı çizgisinin ihlal edilmesine tahammül gösterilmeyeceğini ve askeri unsurların yakın zamanda yanıt vereceğini duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin,
"İslam savaşçılarının cevabı yakındır"
dedi.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Zülkadir, İsrail’in, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.


"Tahammül gösterilmeyecek"

İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini söyleyen Zülkadir,
“İslam savaşçılarının cevabı yakındır. Lübnan bizim canımız, İran’ın kırmızı çizgisinin ihlal edilmesine tahammül gösterilmeyecek.”
ifadelerine yer verdi.​​​​​​​

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.




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