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G7 zirvesi öncesi kritik temas: Zelenski ve Trump barış fikirlerini ele aldı

G7 zirvesi öncesi kritik temas: Zelenski ve Trump barış fikirlerini ele aldı

20:4214/06/2026, Pazar
AA
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde cephedeki son gelişmeleri ve barışın sağlanmasına yönelik adımları ele aldı. Zelenski, görüşmede Rusya'nın başlattığı savaşı sona erdirme çabaları kapsamında Trump'a başarılar dilediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüklerini belirtti.

Görüşme sırasında Trump'ın doğum gününü kutladığını aktaran Zelenski, ayrıca savaş başta olmak üzere farklı konuları ele aldıklarını kaydederek,
"Başkan Trump'a, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sona erdirme çabaları başta olmak üzere başarılar diledim."
ifadesini kullandı.

"Bazı güzel fikirlerimiz var"

Zelenski, savaş kapsamında cephedeki gelişmeleri ve barışın sağlanmasına katkı sağlayabilecek bilgileri Trump ile paylaştığını aktardı.

Ayrıca Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Trump ile bir araya geleceğinin altını çizen Zelenski,
"G7 Zirvesi'ndeki görüşmede daha fazlasını konuşmak üzere anlaştık. Barışı yakınlaştırmaya ve hayatı korumaya yardımcı olabilecek bazı güzel fikirlerimiz var."
ifadelerine yer verdi.



#ABD Başkanı Donald Trump
#Rusya-Ukrayna savaşı
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