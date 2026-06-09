Bulgaristan'daki yeni hükümetten Ukrayna adımı: Silah sevkiyatı sonlandırılacak

Bulgaristan’da Başbakan Rumen Radev liderliğinde göreve gelen yeni hükümet, Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatını sonlandırma kararı aldı. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, sevkiyatların durdurulmasının yanı sıra ülkenin savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma planını duyururken; kararın, iki ülke arasında mart ayında imzalanan 10 yıllık güvenlik iş birliği anlaşmasının ardından gelmesi dikkat çekti.
Bulgaristan'ın yeni Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan’ın Ukrayna politikasındaki değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.
Ukrayna’nın silaha ihtiyacı olmadığını söyledi
Stoyanov, Ukrayna’ya silah sevkiyatının durdurulmasının yanı sıra ülkenin NATO’nun öngördüğü şekilde savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma planlarını da duyurdu.
Bulgaristan’ın Ukrayna’ya silah ihracatı
Avrupa Birliği’nin en yoksul ülkesi olarak değerlendirilen Bulgaristan, ülkede savaş konusundaki siyasi görüş ayrılıklarına rağmen daha önce Kiev’e askeri yardım sağlamış ancak yardım paketlerinin ayrıntıları kamuoyuna açıklanmamıştı.
Bulgaristan 2022 ve 2023 yıllarında Ukrayna’ya resmi olarak silah ihraç etmemiş, bunun yerine Avrupalı aracı şirketlere satış yapmıştı. Bulgaristan, politika değişikliğinin ardından 2024 ve 2025 yıllarında ise Ukrayna’ya tanksavar füzeleri, zırhlı araçlar, havan topları, uçaksavar silahları, obüsler ve piyade silahları göndermişti.
Mart ayında Bulgaristan ve Ukrayna arasında ortak savunma üretimi ve istihbarat paylaşımını da öngören 10 yıllık bir ikili güvenlik iş birliği anlaşması imzalanmıştı.