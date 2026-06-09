Bulgaristan'daki yeni hükümetten Ukrayna adımı: Silah sevkiyatı sonlandırılacak

"Ukrayna’daki savaşın harp alanında çözülemeyeceğini zaten açık bir şekilde ifade ettik. Şu anda bir mevzi savaşı görüyoruz ve ne kadar silah yığılırsa yığılsın, bunun tek sonucu insanların hayatlarını kaybetmeleri oluyor. Müzakere masasına oturulmasının zamanı geldi. Her iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı adil bir barış aramanın zamanı geldi. Elbette, Avrupa Birliği’nin rolü son derece önemli"