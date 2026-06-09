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Bulgaristan'daki yeni hükümetten Ukrayna adımı: Silah sevkiyatı sonlandırılacak

Bulgaristan'daki yeni hükümetten Ukrayna adımı: Silah sevkiyatı sonlandırılacak

23:239/06/2026, Salı
IHA
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Genel seçimlerin ardından Rusya yanlısı tutumuyla bilinen Radev liderliğinde kurulan yeni hükümet, Ukrayna'ya yönelik zırhlı araç, füze ve mühimmat sevkiyatını durdurma kararı aldı
Genel seçimlerin ardından Rusya yanlısı tutumuyla bilinen Radev liderliğinde kurulan yeni hükümet, Ukrayna'ya yönelik zırhlı araç, füze ve mühimmat sevkiyatını durdurma kararı aldı

Bulgaristan’da Başbakan Rumen Radev liderliğinde göreve gelen yeni hükümet, Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatını sonlandırma kararı aldı. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, sevkiyatların durdurulmasının yanı sıra ülkenin savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma planını duyururken; kararın, iki ülke arasında mart ayında imzalanan 10 yıllık güvenlik iş birliği anlaşmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Bulgaristan'ın yeni Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan’ın Ukrayna politikasındaki değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.


Basın toplantısında bakanlığın önceliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Stoyanov, ülkesinin artık Ukrayna’ya silah tedarik etmeyeceğini ve savaşın sona ermesi için Kiev’in Moskova ile müzakere masasına oturması gerektiğini söyledi. Stoyanov,
"Ukrayna’daki savaşın harp alanında çözülemeyeceğini zaten açık bir şekilde ifade ettik. Şu anda bir mevzi savaşı görüyoruz ve ne kadar silah yığılırsa yığılsın, bunun tek sonucu insanların hayatlarını kaybetmeleri oluyor. Müzakere masasına oturulmasının zamanı geldi. Her iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı adil bir barış aramanın zamanı geldi. Elbette, Avrupa Birliği’nin rolü son derece önemli"
dedi.


Ukrayna’nın silaha ihtiyacı olmadığını söyledi


Bulgar Bakan, Bulgaristan’ın Ukrayna’ya yeni silah sevkiyatları planlamıyor olmasının nedenini,
"Ukrayna’nın daha fazla silaha değil, daha fazla insana ihtiyaç duyması" olarak açıkladı. Bulgar bakan, "Ukrayna’nın yeterince silahı var. Bu nedenle Ukrayna ordusuna daha fazla silah sağlamayı öngörmüyoruz"
ifadelerini kullandı.

Stoyanov, Ukrayna’ya silah sevkiyatının durdurulmasının yanı sıra ülkenin NATO’nun öngördüğü şekilde savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma planlarını da duyurdu.



Bulgaristan’ın Ukrayna’ya silah ihracatı


Avrupa Birliği’nin en yoksul ülkesi olarak değerlendirilen Bulgaristan, ülkede savaş konusundaki siyasi görüş ayrılıklarına rağmen daha önce Kiev’e askeri yardım sağlamış ancak yardım paketlerinin ayrıntıları kamuoyuna açıklanmamıştı.


Bulgaristan 2022 ve 2023 yıllarında Ukrayna’ya resmi olarak silah ihraç etmemiş, bunun yerine Avrupalı aracı şirketlere satış yapmıştı. Bulgaristan, politika değişikliğinin ardından 2024 ve 2025 yıllarında ise Ukrayna’ya tanksavar füzeleri, zırhlı araçlar, havan topları, uçaksavar silahları, obüsler ve piyade silahları göndermişti.


Mart ayında Bulgaristan ve Ukrayna arasında ortak savunma üretimi ve istihbarat paylaşımını da öngören 10 yıllık bir ikili güvenlik iş birliği anlaşması imzalanmıştı.


Bulgaristan’da geçmişte Rusya yanlısı tutumuyla tanınan eski Cumhurbaşkanı Radev liderliğindeki yeni hükümet, 19 Nisan’daki genel seçimlerin ardından geçtiğimiz ay göreve gelmişti. Daha önceki açıklamalarında Ukrayna’nın
"başarısızlığa mahkum"
olduğunu söyleyen Radev, Ukrayna’ya silah desteğini açık bir şekilde eleştirmişti.


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