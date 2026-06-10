"Elbette, buna siyasi diplomatik araçlar ve müzakere yoluyla ulaşmak istiyoruz. Rusya, yapıcı diyaloğa bağlılığını sözlerle değil, eylemlerle defalarca kanıtladı. Ancak eğer Kiev ile Paris, Londra, Berlin ve Brüksel, Ukrayna halkının yok edilmesi ve sivillere yönelik saldırı düzenlenmesi gibi kanlı işlerine devam edeceklerini düşünüyorsa Rusya Silahlı Kuvvetleri, ülke yönetiminin belirlediği tüm hedeflere ulaşana kadar eylemlerini sürdürecek"