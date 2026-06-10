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Fox News: Trump İran'a karşı yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını söyledi

Fox News: Trump İran'a karşı yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını söyledi

16:0510/06/2026, Çarşamba
AA
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ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

Fox News haber kanalı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını ve hedeflerin İran'ın enerji santralleri ve köprüleri olduğunu söylediğini bildirdi.

Fox News muhabiri Trey Yingst, canlı yayında yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine telefondan özel açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Yingst, görüşmede Trump'ın, düşen Apache helikopteriyle ilgili detaylar verdiğini belirterek, İran'a ait dronun ise ABD'li pilotların manevrası sırasında sıkıştığını ve patlamadığını kaydetti.

Trump'ın, ateşkes süresince İran'ın savunma kapasitesini yeniden kurmayı denediğini ancak ABD saldırılarını önleyemediğini söylediğini aktaran Yingst, "İlginç bir şekilde Başkan Trump bana İran'a karşı yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını ve hedefler arasında enerji santralleri ve köprüler olduğunu söyledi. Çünkü İranlıların müzakere sürecinde ABD'den yardım istediğini söylüyor" dedi.

Yingst, Trump'a Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD kuvvetlerini hedef alan İran füzelerine yanıt verip vermeyeceklerini sorduğunu ve Trump'ın burada da İran'a saldırabileceğinin sinyalini verdiğini belirtti.

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