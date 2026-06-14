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İran basını duyurdu: İsrail'in Dahiye saldırısı öncesinde ABD ile irtibat halindeydik

İran basını duyurdu: İsrail'in Dahiye saldırısı öncesinde ABD ile irtibat halindeydik

18:2414/06/2026, Pazar
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran'ın, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırı öncesinde Katar heyeti aracılığıyla ABD ile temas kurarak mutabakat zaptına ilişkin beklentilerini Washington'a ilettiği bildirildi. İranlı müzakere heyetine yakın kaynaklar, tüm talepler karşılanmış olsa bile anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarihte imzalanmayacağını öne sürdü.

İran'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen İsrail saldırısı öncesinde, Katar heyeti üzerinden ABD ile irtibat halinde olduğu belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin İsrail'in Dahiye saldırısından önce Katar heyeti üzerinden mutabakat zaptına ilişkin ayrıntıları ve beklentilerini Washington'a ilettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, mutabakat zaptında İran'ın tüm taleplerinin karşılanması halinde dahi anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarihte imzalanmayacağı ifade edildi.


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