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ABD'de uçak faciası: 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'de uçak faciası: 12 kişi hayatını kaybetti

22:2714/06/2026, Pazar
DHA
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Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti
Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Missouri eyaletinde paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıyan bir uçak tarlaya düştü. Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, havaalanı yakınlarında meydana gelen kazada uçakta bulunan kişilerin hayatını kaybettiği ve bölgede incelemelerin sürdüğü belirtildi.

ABD'nin Missouri eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sıralarında bir tarlaya düştüğü kaydedildi. Yetkililer, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bölgede incelemenin sürdüğünü aktardı.



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