Almanya'da küçük uçak düştü: Can kayıpları var

16:1516/05/2026, Cumartesi
AA
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Lümburgerhof beldesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rheinland-Pfalz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, küçük uçağın Limburgerhof'da Max-Planck Caddesi bulunan araziye düştüğü belirtildi.

İlk bulgulara göre uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, çok sayıda uçak parçasının bölgede geniş alana dağıldığı ifade edildi.

Açıklamada, uçağın düştüğü bölgenin kapatıldığı ve kriminal polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, uçak parçalarının yerleşim birimine düştüğü belirtildi.

Güney Batı Radyo Televizyon Kurumunun (SWR) haberinde de uçağın havada infilak ettiği kaydedildi.


#Almanya
#Limburgerhof
#RHEİNLAND-PFALZ
#uçak kazası
