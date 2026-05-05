Brezilya'da küçük uçak binaya çarptı: 3 ölü

Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde 5 kişiyi taşıyan küçük uçağın bir binaya çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, olayda bina sakinlerinden kimsenin yaralanmadığını ve yapıda hasar meydana gelmediğini bildirdi.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentinden Sao Paulo'ya gitmek üzere havalanan küçük uçak, Pampulha Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan birkaç dakika sonra yerleşim bölgesindeki 3 katlı bir binaya çarptı.
İtfaiye Departmanı'ndan kazaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, pilot ve yardımcı pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği, uçaktaki 3 yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kaza sonrası ilerleyen saatlerde Minas Gerais Eyalet Hükümeti'nden yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen yolculardan birinin hayatını kaybettiği, diğer 2 yolcunun durumunun stabil olduğu aktarıldı.
